Ausstellung „Echt krass“ am Johanneum : Jugendliche stark machen gegen Grenzverletzung und Gewalt

Homburg Die Ausstellung „Echt krass“ ist derzeit am Gymnasium Johanneum zu sehen. Entwickelt wurde sie vom Institut für Gewaltprävention „Petze“.

„Echt krass“ – aber auch „echt wichtig“ fanden die Schüler des Gymnasiums Johanneum die Ausstellung, die seit dem 22.­Oktober in der Schule zu sehen ist. Sie richtet sich an die Klassenstufen sieben bis neun und bleibt hier noch bis zum 8. November aufgebaut. Die Ausstellung „Echt krass“ thematisiert die Prävention gegen sexuelle Gewalt im Jugendalter und wurde vom Institut für Gewaltprävention „Petze“ entwickelt.

Ansprechpartner für Schulen und Begleiter ist das Institut „Nele“ in Saarbrücken, das Beratungen und Prävention gegen sexuelle Ausbeutung von Mädchen anbietet. Von diesem wurden die Lehrer des Johanneums in das Konzept der Ausstellung und die Erkenntnisse aus Beratungsarbeit und Studien eingeführt. Gerade die Zeit des Jugendalters, in der sich Jugendliche neu orientieren müssen, so eine Mitarbeiterin von Nele, sei eine sehr sensible Phase, in der sexuelle Grenzverletzungen weitreichende Folgen für die weitere Entwicklung haben.