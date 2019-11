In der Imed : Zwei Antrittsvorlesungen am Uniklinikum

Zwei Antrittsvorlesungen stehen an den Universiitätskliniken des Saarlandes in Homburg am Donnerstag, 14. November, an. Dr. Franziska Trudzinski, Privatdozentin für Innere Medizin, macht den Anfang und spricht um 16.15 Uhr im Hörsaal eins der Imed, Gebäude 41, am Universitätsklinikum zum Thema „Über Stereotype und Endotypen – Genderaspekte bei der chronisch obstruktiven Lungenerkrankung“.

