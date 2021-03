Entwicklung der Pandemie im Saarpfalz-Kreis : 29 neue Corona-Fälle verzeichnet

Foto: dpa/Tobias Schwarz

Homburg/Bexbach/Kirkel (ek/ust) Die Corona-Infektionszahlen bleiben im Saarpfalz-Kreis stabil. Seit Freitag wurden 29 neue Ansteckungen bekannt: 15 am Samstag, 6. März, am Sonntag, 7. März, waren es 10 und am Montag, 8. März schließlich 4. Damit waren hier 3363 Personen seit Pandemebeginn betroffen, 3169 haben die Krankheit ausgestanden.

Die meisten neuen Fälle, seit Freitag insgesamt 13, gab es in St. Ingbert. Fünf neue Positivtests waren es in Homburg, vier in Mandelbachtal, drei in Kirkel, jeweils zwei in Bexbach und Blieskastel. Als aktuell mit Covid-19 infiziert gelten gerade 99 Leute, 16 davon liegen im Krankenhaus. Die Sieben-Tage-Inzidenz kletterte seit Freitag wieder: von 45,14 über 48,66 auf 50,78 am Montag. Damit nähert sie sich wieder dem Donnerstags-Wert von 55,01 an.

Wie entwickelt sich dabei der Anteil der Mutationen an den Infektionsfällen? Zum Stichtag 4. März hatte der Kreis 60 solcher Fälle unter den damals insgesamt 3330 Positivfällen seit Pandemiebeginn verzeichnet. Landrat Theophil Gallo: „Wir können aus unserer Wahrnehmung eine ansteckendere Wirkung der Mutationen nicht zweifelsfrei beurteilen, dazu fehlt uns schlicht eine Vergleichsbasis. Ein Indiz ist allenfalls die Tatsache, dass der Anteil der Mutanten am Infektionsgeschehen generell zunimmt.“ Die Frage könne wohl nur ein Virologe sicher beantworten.