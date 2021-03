Projekt in Homburg wird stark kritisiert : Awo-Jugendheim verzögert sich

Projekt in Homburg wird stark kritisiert

Homburg Die Arbeiterwohlfahrt hält sich weiter bedeckt zu ihren Plänen für ein geschlossenes Heim für Intensivpädagogisches Wohnen in der Lappentascherstraße 100. In diesem sollen sieben straffällige oder drogensüchtige Kinder und Jugendliche zwischen 13 und 18 Jahren unterkommen.

Der Stadtrat Homburg hatte dem Projekt im Juli 2020 zähneknirschend die Zustimmung gegeben – aber vor allem deshalb, weil er die formale, baurechtliche Zustimmung, aus rechtlichen Gründen nicht verweigern konnte. Die Kritik im Rat war sehr heftig, sowohl an Konzeption als auch Standort.

In der Folge hatte die Awo mit Verwaltung und den Fraktionen gesprochen und erklärt, am Standort festzuhalten, man sehe sich sogar in der Wahl des Ortes bestärkt. Die weiteren Planungen und das inhaltliche Konzept wollte man im Rahmen eines Sondertermins der Stadtteilkonferenz Homburg-Erbach im Herbst vorstellen.