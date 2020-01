Feuerwehr im Saarpfalz-Kreis : Verdiente Feuerwehrleute ausgezeichnet

Homburg Oliver Konz tritt im Saarpfalz-Kreis ab sofort als Funkbeauftragter in die Fußstapfen von Günter Lauer.

Wenn es um das Ehrenamt geht, nutzt Landrat Theophil Gallo die Möglichkeit, Auszeichnungen mit der Übergabe von Urkunden im Beisein der Kreistagsmitglieder vorzunehmen. So geschehen auch in der letzten öffentlichen Kreistagssitzung im vergangenen Jahr Mitte Dezember (wir berichteten). Begleitet von Kreisbrandinspekteur Uwe Wagner standen Günter Lauer, Oliver Konz und Holger Vogelgesang gleich zu Beginn im Mittelpunkt.

Der Landrat verabschiedete zunächst Günter Lauer nach 20 Jahren im Amt als Funkbeauftragter des Saarpfalz-Kreises. Günter Lauer ist Mitglied der Feuerwehr Mandelbachtal im Löschbezirk Bliesmengen-Bolchen, und er war dort über viele Jahre auch Löschbezirksführer. In seine Amtszeit fiel der Wechsel von der ehemaligen Kreisfunkzentrale in Homburg zur Berufsfeuerwehr nach Saarbrücken und dann zur Integrierten Leitstelle auf dem Winterberg, wie es in der Pressemitteilung der Kreisverwaltung weiter heißt. Zudem begleitete er die Einführung der Alarmierung über Melder – zunächst analog, dann digital. Mittlerweile ist die Expressalarmierung mit Verschlüsselung hier Standard. Auch die Einrichtung von örtlichen Befehlsstellen in den Kommunen fiel in Lauers Amtszeit wie auch die Umstellung des Feuerwehrfunks von Analog- auf Digitalfunk. Als Vertreter des Saarpfalz-Kreises war Günter Lauer Mitglied der landesweiten Arbeitsgruppe zur Einführung des Digitalfunks. Landrat Gallo fand für dieses Engagement anerkennende Worte.