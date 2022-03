Bauarbeiten am Vogelbacher Weg in Homburg : Ab Montag Ampel an der L 118

Ab Montag Ampel an der L 118

Bauarbeiten am Vogelbacher Weg in Homburg

Ab Montag drohen ampelbedingte Staus an der Robert-Bosch-Straße in Homburg. Foto: picture alliance/dpa/Stefan Sauer

Homburg Hintergrund ist eine Baumaßnahme im Bereich des Vogelbacher Wegs, die mit Teilsperrungen verbunden ist. Vermutlich wird das Ganze bis Ende April dauern.

Ab kommendem Montag, 7. März, werden die Stadt Homburg und der Landesbetrieb für Straßenbau (LfS) an der Landstraße 118 (Robert-Bosch-Straße), besser bekannt als Erbach-Umgehung, eine neue Ampelanlage als Fußgängerquerung errichten. Gebaut wird die Anlage auf dem Streckenabschnitt vom Ortsausgang Erbach in Richtung Jägersburg im Bereich der Einmündung Vogelbacher Weg.

Die Anschlüsse des Vogelbacher Wegs an die Landstraße 118 und die Gehwege (östlich und westlich) werden im Rahmen der Maßnahme erneuert beziehungsweise saniert, heißt es in der Pressemitteilung weiter. Die Fahrbahn im Vogelbacher Weg wird ebenfalls erneuert und die Gehwege erhalten über eine Länge von insgesamt 80 Meter Hochbordsteine und Rinnenplatten.

Die Maßnahme wird unter Teilsperrung des betroffenen Abschnitts durchgeführt. Die Länge der Einengung auf der L 118 beträgt etwa 60 Meter. Die Landstraße L 118 wird im Bereich der Einmündung Vogelbacher Weg halbseitig mit einer Drei-Wege-Ampel geregelt, sodass die Zufahrt in das Gewerbegebiet „Vogelbacher Weg“ erreichbar bleibt. Der Anschluss vom Wohngebiet an die L 118 wird für die Dauer der Maßnahme ab dem Ortsausgang voll gesperrt. Die L 118 kann dann vom Wohngebiet über die Grünewaldstraße erreicht werden. Die Straße Vogelbacher Weg in Erbach ist vom Abgang Simonstraße bis Ortsende während der Baumaßnahme nur als Sackgasse erreichbar.