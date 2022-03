Polizei sucht Zeugen : 25-jähriger Mann mit Baseballschläger in Homburg angegriffen

Foto: dpa/Karl-Josef Hildenbrand

In Homburg sind zwei Männer angegriffen worden. In einem Fall sogar mit einem Baseballschläger. Täter waren in beiden Fällen größere Personengruppen. Jetzt sucht die Polizei Zeugen.

In Homburg sind in der vergangenen Woche zwei Männer angegriffen worden, wie die Polizei Homburg am Dienstag, 1. März, mitteilte. Jetzt sucht die Polizei Zeugen, die Hinweise auf die Täter geben können. In beiden Fällen waren dies größere Personengruppen.

Am 25. Februar wurde demnach ein 25-jähriger Mann mit einem Baseballschläger angegriffen und am Kopf getroffen. Er war nachts gegen zwei Uhr in der Schanzenstraße unterwegs und traf dort auf vier Personen, die sich gestritten hatten. Der Mann wollte den Streit schlichten, dabei wurde er geschlagen und erlitt eine Platzwunde am Hinterkopf.

Ebenfalls am 25. Februar kam es in Homburg-Erbach zu einem weiteren Vorfall. Gegen 20 Uhr hatten mehrere Jugendliche in der Alt-Homburger-Straße auf einen 21-Jährigen eingeschlagen und getreten. Dieser erlitt dabei Gesichtsverletzungen. Die Täter klauten dem Mann dabei auch das Smartphone. Drei Männer wurden bereits vorläufig festgenommen. Jetzt erhofft sich die Polizei Hinweise auf weitere Beteiligte.