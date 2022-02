Von fehlenden Papieren bis zu Tüv abgelaufen : Betrunkene Fahrerin erwischt

Unter anderem erwischten die Beamten bei ihren Kontrollen Fahrer, bei deren Auto der Tüv abgelaufen ist. Foto: dpa/Patrick Seeger

Wadern Bei Verkehrskontrollen in und um Wadern hat die Polizei in der Nacht auf Samstag mehrere Fahrer erwischt, die sich nicht an die Regeln gehalten haben.