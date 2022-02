Sachbeschädigung in St. Wendel : Zwei Männer entleerten grundlos Feuerlöscher

St Wendel In der St. Wendeler Wendalinusstraße ist es bereits am Sonntag, 6. Februar, gegen 16.25 Uhr zu einem grundlosen Entleeren von zwei Feuerlöschern gekommen, was eine Sachbeschädigung darstellt.

Das teilt jetzt ein Sprecher der Polizei mit. Zu oben genannter Zeit wurde der Polizei mitgeteilt, dass in einem Hinterhof zwei junge Männer gerade grundlos zwei Feuerlöscher entleeren. Nachdem die beiden jungen Männer bemerkten, dass sie beobachtet wurden, ergriffen sie die Flucht, noch bevor die Polizei vor Ort eintraf.

Die Polizei stellte fest, dass die Feuerlöscher in einem benachbarten Parkhaus entwendet worden waren. Die Täter konnten nur grob als zwischen 16 und 18 Jahre alt und dunkelhäutig beschrieben werden. Die polizeilicher Ermittlungen dauern an. Da die Täter bisher nicht ermittelt werden konnten, sucht die Polizei St. Wendel Zeugen, die Angaben zu der Sachbeschädigung machen können.