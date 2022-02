Frau in kritischem Zustand : Polizei sucht Zeugen nach Rettungseinsatz in Ensdorf

Ensdorf Für eine 59-jährige Frau aus Ensdorf hat es am Samstagmittag gegen 13 Uhr einen Rettungseinsatz gegeben. Sie wurde auf dem Gehweg liegend in der Straße „Am Schwalbacher Berg“ in Höhe des Friedhofs gefunden.

Die Polizei sucht nun nach Zeugen, um herauszufinden, was passiert ist.

Ein Fußgänger leistete der Frau Erste Hilfe und wählte den Notruf, obwohl schon zuvor mehrere vorbeifahrende Autos auf die hilflose Frau hätten aufmerksam werden können, wie die Polizei Saarlouis vermutet.

Da die verletzte Frau selbst nicht ansprechbar ist, ist bislang unklar, warum es zu dem Notfall kam. Ersten Einschätzungen zufolge liegt eine internistische Ursache vor. Nach Behandlung durch eine Notärztin wurde sie in ein Krankenhaus eingeliefert. Ihr Zustand sei kritisch, teilte die Polizei weiter mit. Die Polizei hat Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die Angaben machen können.