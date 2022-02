Vorfall in Namborn : Frau wird von Autofahrer angefahren und verletzt – Täter flüchtet

In Roschberg im Landkreis St. Wendel ist eine Frau verletzt worden. Sie wurde von einem Autofahrer angefahren. Der Täter flüchtete. Jetzt bittet die Polizei um Mithilfe.

Am Donnerstag gegen 13.30 Uhr ist eine Frau in der Urweilerstraße in Roschberg bei Namborn von einem Auto angefahren worden. Wie die Polizei St. Wendel mitteilte, ist ein Autofahrer mit einem dunklen, großen Pkw in eine Hofeinfahrt eingebogen und hat dabei die Frau angefahren. Diese war zu Fuß unterwegs.