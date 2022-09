Konzert im Kulturpark Reinheim : Wolfgang Winkler gestaltet Matinee im Kulturpark

Wolfgang Winkler. Foto: Peter Diersch

Reinheim Der in Sulzbach lebende Liedermacher Wolfgang Winkler gastiert am Sonntag, 11. September, bei der letzten Matinee des Jahres vom Verein Begegnungen auf der Grenze in Reinheim. Um elf Uhr beginnt die Veranstaltung in der Taverne des Europäischen Kulturparks Bliesbruck-Reinheim.

