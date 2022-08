Dorffest in Walsheim : Freaky Friday rockte am Duppstein

Walsheim Die neu gegründete einheimische Band mit hohem Frauenanteil hatte beim zweitägigen Dorffest in Walsheim gleich zwei Auftritte.

Mit John Lennons Friedenshymne „Imagine“ begann der erste öffentliche Auftritt der fünfköpfigen Band „Freaky Friday“ (Irrer Freitag). Damit eröffnete das Quintett auch das Walsheimer Dorffest „rund um den Duppstein“. Seit Juni probten die ausschließlich einheimischen Instrumentalisten Hartmut Brengel und Christian Schmelzer (an den Gitarren), die Sängerin Ellen Ecker sowie Claudia Stemmler am Keyboard. Eine nicht alltäglich weibliche Band-Besetzung waren am Schlagzeug Silke Stemmler und am Bass Corinna Thomann. Alle hatten sich auf die Fahne geschrieben, Lieder zu spiele und zu singen, die viele kennen und auch mitsingen können, ein bunt gemischtes Programm zu präsentieren. So freute sich das Publikum dabei zu sein, als beispielsweise der Folk-Song „Knockin‘ on heaven‘s door“, komponiert von Bob Dylan, „Ein Tag wie dieser“ von den Toten Hosen, die Beatles-Komposition „Eight days a week“ oder auch „Jolene“, die Eifersuchtsballade der amerikanischen Countrysängerin Dolly Parton gespielt wurden. Höhepunkt der Premiere, der einen Tag später ein weiterer Gig folgen sollte, war die gemeinsam mit Ortsvorsteher Michael Thomann gesungene „Walsheim-Hymne“, die vor Jahrzehnen vom ehemaligen Walsheimer Dirigenten und Bürgermeister Heiner Oesterlein getextet worden war.