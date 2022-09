Unfall auf der L105 : 63-jähriger Motorradfahrer stirbt bei Unfall im Saarpfalz-Kreis – zwei Autoinsassen schwer verletzt

Foto: dpa/Jens Wolf

Gersheim Am Freitagvormittag ist ein Motorradfahrer auf der L105 tödlich verunglückt. Der 63-jährige Biker geriet in Gersheim-Bliesdalheim in den Gegenverkehr und stieß dort frontal mit einem Auto zusammen. Die beiden Insassen des Pkw wurden bei dem Zusammenstoß schwer verletzt.

Der tödliche Verkehrsunfall auf der L105 in Gersheim-Bliesdalheim ereignete sich am Freitag (2. September) gegen 10.53 Uhr. Der 63-jährige Motorradfahrer befuhr mit seiner Yamaha mit Homburger Kennzeichen laut Polizei die Landstraße aus Richtung Gersheim-Bliesdalheim kommend in Fahrtrichtung Blieskastel-Breitfurt. Aus bislang ungeklärter Ursache geriet der Biker auf die Gegenfahrbahn und stieß frontal mit einem entgegenkommenden Peugeot 307 mit Homburger Kennzeichen zusammen. Der Motorradfahrer kam zu Fall und wurde tödlich verletzt. Der 75-jährige Fahrer und die 68-jährige Beifahrerin des entgegen kommenden Pkw wurden schwer verletzt. Beide Fahrzeuge wurden durch den Crash schwer beschädigt.

Die L105 war für die Unfallaufnahme und anschließende Reinigungsarbeiten mehr als sechs Stunden voll gesperrt.