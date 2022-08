Kirmes in Rubenheim : Am Freitagabend startet die Kirb in Rubenheim

Die Rubenheimer Straußgesellschaft auf der Wiese vor der Pfarrkirche St. Mauritius freut sich auf die kommende Kirchweih. Foto: Wolfgang Degott

Rubenheim Die Straussgesellschaft hat in diesem Jahr 25 Mitglieder. Bis zum abschließenden Hammeltanz am Dienstagabend ist das Programm vollgepackt.

Mit dem Baumschmücken der 25-köpfigen Straußgesellschaft am Bistro History beginnen die Feierlichkeiten zur diesjährigen Kirb in Rubenheim am Freitagabend, 2. September, um 19 Uhr. Anschließend, um 20.30 Uhr, geht’s mit dem „Kirwe“-Opening im Sportheim weiter. Davor wird auf den Straßen erstmals die Kirb ausgerufen. Zu hören wird auch der Refrain „Aber eins, das bleibt gewiss, vor de Ruwenummer Straußbuwe hann’se alle Schiss“. Zwölf Mädels und 13 Jungs, zwischen 16 und 34 Jahre alt, werden wie schon in den sieben Jahren zuvor von Oberstraußmäde Lea Theis und ihrem männlichen Pendant Benjamin Schöndorf geführt. Diesmal neu dabei sind die 16-jährige Emilia Scherer, der 17-jährige Tim Freis, die 18-jährigen Marcel Fries und Felix Abel sowie der 20-jährige Erik Fromm. Sie helfen mit die vielen bunten Bändchen an den Strauß zu klöppeln.

Nachdem die Kirweleut eine Woche zuvor am Bistro History und danach auf dem neuen Sommerfest der Vereine in Erfweiler-Ehlingen schon zünftig Vorkirb gefeiert hatten, feuern sie samstags um 18 Uhr die AH-Fußballer bei ihrem Spiel gegen den SV Niedergailbach an und ziehen danach in die Scheune des Bistros, wo um 21 Uhr die Kirwedisco beginnt. Dort wird der Rhythmus für stimmungsvolle Begleitung der bierseligen Gesänge sorgen, die die Gesellschaft mit weißen Hemden, den roten Halsschälchen, blauen Jeans und weißen Schürzen bekleidet, in den Abendhimmel trällern. Prall gefüllt ist der Terminplan am Sonntag des Kirchweihfestes. Muss zwar der traditionelle Besuch der Sonntagsmesse wegen Renovierungsarbeiten in der St. Mauritiuskirche ausfallen. Dafür startet im Sportheim um 10 Uhr der Frühschoppen. Der Mittagstisch bietet dort Spießbraten vom Grill und anschließend duellieren sich die beiden aktiven Fußballmannschaften. Die Reservemannschaft ab 12.45 Uhr mit der SG Blickweiler-Breitfurt, und die Landesligamannschaft um 15 Uhr mit der SG Erbach. Um 16.45 Uhr wird das Frauenfußballspiel gegen die DJK St. Ingbert angepfiffen. Ab 17 Uhr geht es mit dem Team vom Bistro History weiter.

Um 19 Uhr wird Benjamin Schöndorf am Sportheim zum zwölften Mal die Kirweredd vortragen. Seit Ende Juli haben sie gemeinsam bei ihren Treffen im Bistro und im Sportheim am Vortrag gefeilt, das Dorfgeschehen glossiert zu Papier gebracht. Abschluss und Höhepunkt ist dann der Auftritt der Band „Blade‘s Inn“ beim Live Open Air im TuS-Sportpark.