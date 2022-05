Bürgerbus in Gersheim : Gersheims Bürgerbus ist erfolgreich auf der Straße

Bürgerbus in Gersheim

Gersheim Gemeinde zieht eine erfreuliche Bilanz nach der ersten Fahrtenwoche. Weitere ehrenamtliche Helfer werden gesucht.

Am 25. April fand die erfolgreiche Premiere statt: Das Telefon wurde scharf geschaltet und es konnten Fahrten für den Bürgerbus „s´busje“ der Gemeinde Gersheim gebucht werden. Über 20 ehrenamtlich engagierte Bürgerinnen und Bürger der Gemeinde Gersheim unterstützen das Projekt tatkräftig und freuen sich über weitere Mitstreiterinnen und Mitstreiter.

„Es ist geschafft“, atmet man in der Gemeindeverwaltung auf. Nach Jahren der Vorbereitung und vieler pandemiebedingter Verzögerungen konnte in dieser Woche der Bürgerbus der Gemeinde Gersheim erfolgreich auf die Straße gebracht werden. Schon im Jahr 2019 stellte der frisch gewählte Bürgermeister der Gemeinde Gersheim, Michael Clivot, das Konzept des Bürgerbusses interessierten Bürgerinnen und Bürgern in mehreren öffentlichen Veranstaltungen vor. Unterstützt wurde die Gemeinde Gersheim dabei von der Agentur Landmobil und dem Ministerium für Wirtschaft, Arbeit, Energie und Verkehr des Saarlandes.