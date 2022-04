Grundschule Reinheim : Schüler aus Reinheim erliefen 10 000 Euro für die Ukraine

Reinheim Das Geld soll in den Bau eines Kinderheimes fließen, wird aber jetzt auch für Hilfsgüter verwendet.

155 Kinder der Grundschule Reinheim engagierten sich für ein im Bau befindliches Kinderheim in Bystrytschi in der Ukraine. Der entsprechende 9889,50-Euro-Scheck wurde jetzt an Angelika Werner und ihren Mann Timo in Schönenberg-Kübelberg überreicht. Zusammengekommen ist der Betrag durch die Aktion „Laufen für die Ukraine“, die auch vom Förderverein der Schule mit seinem Vorsitzenden Robert Morschett unterstützt wurde. Der Verein hat den Spendenbetrag auf 10 000 Euro aufgestockt. Dabei liefen die Kinder in der Turnhalle Runden, beziehungsweise schwammen im Blieskasteler Schwimmbad Bahnen und warben danach von ihren „Sponsoren“ vorher festgelegte Beträge ein.