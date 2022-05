Kita St. Alban Gersheim : Die Gersheimer Kita St. Alban vertrieb den Winter

Gersheim Dazu wurde bei einem Umzug durch das Dorf viel Lärm gemacht. Den Abschluss gab es bei der Feuerwehr.

Mit dem Frühling erwachen in der Kindertagesstätte St. Alban Gersheim auch wieder die Außenaktivitäten. So konnten 20 Kinder mit ihren beiden Erzieherinnen Dorothee Jochum-Noll und Betty Muller gemeinsam symbolisch den Winter austreiben. Mit viel Krach, mit Liedern und Tänzen zogen sie durchs Dorf, im Bollerwagen der selbst aus Stroh und Zeitungspapier gebastelte „Herr Winter“. Da die Aktion bilingual ausgerichtet war, durften auch nicht die französischen Elemente fehlen. „Stop – Arrête“, oder auch „Faites du bruit“ war zu hören, als nach der Auftaktaktion vor dem Haus der katholischen Kita am Lohweg mit den mit Murmeln und Schrauben gefüllte Dosen kräftig „gerappelt“ und der Frühling herbeigerasselt wurde.