Die „Unvollendete“: Eigentlich hätte diese Straße in Mimbach bis zu den Häusern auf der anderen Seite der Wiese führen sollen. Wegen Grundstückproblemen in den 1960er Jahren wurde dies allerdings nie realisiert. Nun will die Stadt das Gelände erschließen. Die Bauherren werden zur Nutzung von Photovoltaik-Anlagen verpflichtet. Foto: Erich Schwarz