Stadtrat Blieskastel Tempo auf der B 423 bleibt Mega-Thema

Dies wiederum brachte Patrick Hüther, CDU-Fraktionschef, auf die Palme. In einer Replik, die unserer Zeitung auch schriftlich vorliegt, unterstellt er den Grünen wörtlich „Mediengeilheit“ und kein Interesse an sachorientierten Lösungen: „Sie stellen hier nur Anträge, um einen schönen Pressebericht zu schreiben. An einer Lösung sind Sie nicht wirklich interessiert“, so Hüther. Sein Stellvertreter Stefan Noll habe bereits bei der Vorstellung des aktuellen Lärmschutzgutachtens im Bauausschuss im Februar, also vor etwa 13 Wochen, darum gebeten, alle Unterlagen und auch den Kontakt zum LfS an die betroffenen Ortsvorsteher von Aßweiler, Biesingen, Blieskastel-Mitte und Webenheim weiterzureichen, damit die verschiedenen Ortsräte eingebunden und somit auch die betroffenen Bürgerinnen und Bürgervollumfänglich informiert werden könnten. Hüther wies darauf hin, dass Blieskastels Ortsvorsteher Jürgen Trautmann (CDU) unverzüglich den Kontakt zum LfS hergestellt habe. Trautmann sei selbst nach Neunkirchen zum LfS gefahren und habe sich alle erforderlichen Informationen besorgt. Auch habe Jürgen Trautmann bereits im Jahr 2018 die ersten Unterschriftenaktion einer Bürgerinitiative zur B423 unterstützt: „Nun hinzugehen und das als Initiative der Grünen zu verkaufen, ist eine bodenlose Frechheit“, so Hüther. Der ursprüngliche Antrag der Grünen zur Geschwindigkeits-Initiative wurde mehrheitlich abgelehnt.