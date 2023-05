Handball-Saarlandliga TV Niederwürzbach zieht sich aus Saarlandliga zurück

Es ist das Ende einer Entwicklung, die sich in der Tabelle über Jahre abzeichnete. Der TV Niederwürzbach geht im nächsten Spieljahr nicht mehr in der Saarlandliga an den Start, sondern meldet freiwillig in der Verbandsliga. 2016 und 2017 gewann der TVN die Saarlandliga-Meisterschaft, 2018 wurde er Zweiter. 2019 folgte Platz fünf. Zum Zeitpunkt des pandemiebedingten Saisonabbruchs stand Niederwürzbach 2020 auf Rang acht, ebenso wie am Ende des vergangenen Spieljahres. Aktuell ist der TVN Neunter.