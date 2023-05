Verkehr in Blieskastel Bald mehr Sicherheit am Biesinger Berg

Nachdem im Januar 2018 auf Einladung von Jürgen Trautmann und Jutta Schmitt-Lang ein Termin vor Ort mit Landrat, Polizei und Kreisverkehrsbehörde nicht die gewünschte Resonanz brachte, gründete sich eine Bürgerinitiative um Claus Marthaler und Janine Geble. Über 1000 Unterschriften wurden gesammelt und im November 2018 an Landrat Theophil Gallo übergeben. „Im Mai 2019 fand daraufhin im Landratsamt erneut mit den zuständigen Stellen, den Vertretern des Ortsrates und der Bürgerinitiative ein Termin statt mit dem Ergebnis: Tempo 30 für alle Verkehrsteilnehmer, regelmäßige Kontrollen, Schaffung einer Spurveränderung und Änderungen im Bereich des Radweges. Damit sollten Überholmanöver auf der Höhe des Wohngebietes unterbunden und die Geschwindigkeit mittels Anzeigetafel angegeben werden“, so Jürgen Trautmann. Doch das Vorhaben dauerte, im Jahre 2020 passierte das Jahr über nichts. „Zuerst hieß es Corona habe verzögert, dann müsse eine Unfallkommission beim Kreis sich des Themas annehmen und letztlich noch abstimmen, wie eine so genannte Kriechspur zu planen sei. Nun haben wir Mai 2023, der Durchbruch steht aber bevor. Nach erneuter Rücksprache von mir und Jutta Schmitt-Lang in Homburg beim Landesamt ist die Lösung jedoch in Sicht. Die Gefahrenstelle wird entlastet, Rennstarts beim Wohngebiet verhindert und gleichzeitig wird eine neue Kriechspur für fließenden Verkehr sorgen“, freuten sich Trautmann und Schmitt-Lang über die Erfüllung der zentralen Forderung der Bürgerinitiative und des Ortsrates Mitte nach langem Warten. Mühsam ernährt sich das Eichhörnchen - beim Fototermin vor Ort wechselte passend dazu ein solch possierliches Tierchen in hohem Tempo die vielbefahrene Bundestraße.