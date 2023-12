SPD-Fraktion in der Kritik Streit um Landesentwicklungsplan im Saarbrücker Stadtrat

Obwohl der LEP-Entwurf gerade die Klimaschutzauflagen massiv verschärfen würde, schlagen die Stadtrats-Grünen erstaunlicherweise in die gleiche Kerbe wie die CDU: „Die Stadt muss ihre Spielräume auch künftig unter Abwägung ökologischer Belange nutzen können, um Zukunftsprojekte umzusetzen und die Nachverdichtung voranzubringen“, so Grünen-Fraktionsvorsitzende Jeanne Dillschneider. Der Hochwasserschutz werde in der Bauleitplanung auch berücksichtigt, wenn es sich um „Vorbehaltsgebiete“ statt „Vorranggebiete“ handeln würde, wie dies die Landeshauptstadt fordert, argumeniert die Grüne. „Die SPD scheint dies nicht begriffen zu haben. Man möchte um jeden Preis die Interessen der eigenen Landesregierung schützen, die hier bei den Vorgaben im Landesentwicklungsplan schlichtweg versagt hat“, so Dillschneider weiter.