Lebach Stadtratssitzung ist angesetzt im Rathaus

Lebach · Der Stadtrat für Lebach kommt zu seiner nächsten Sitzung zusammen am Donnerstag, 7. Dezember. Wie die Stadt in ihrer Mitteilung schreibt, findet diese um 18 Uhr im Ratssaal des Rathauses in Lebach statt.

30.11.2023 , 18:56 Uhr

Lebach aus der Vogelperspektive: Das Rathaus Foto: Ruppenthal