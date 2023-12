Kommunalpolitiker wähnen sich bei Entscheidung übergangen Geländekauf trotz Veto des Ortsrats

Im Nachgang der Ortsratssitzung habe Trautmann allerdings erfahren, dass der Kauf des Geländes längst aus dem Rathaus in die Wege geleitet und Geld zur Verfügung gestellt worden sei, erklärt Ortsvorsteher Hans-Jürgen Trautmann (CDU) im Gespräch mit unserer Zeitung. Und das bringt ihn auf die Palme: „In der Regel folgen Stadtrat oder Ausschuss dem Votum des Ortsrats. Das gehört zur Wertschätzung für die Mitglieder im Ortsrat. Es war das erste Mal in meinen 19 Jahren als Ortsvorsteher, dass es so gelaufen ist“. Überhaupt sei das Thema auch nicht aus dem Rathaus an ihn zur Abstimmung weitergeleitet worden. Vielmehr hätten ihm Stadträte zugetragen, dass der Ortsrat eingebunden werden solle – daher habe er sich selbst die Informationen besorgt und das Thema auf die Tagesordnung gesetzt. Trautmann: „Wer sich nicht kümmert, der verkümmert“.