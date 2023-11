Ortsrat Blieskastel-Mitte Kinder malten Ideen für Luitpoldplatz

Erneut Thema war in der jüngsten Sitzung des Ortsrates Blieskastel-Mitte die Umgestaltung des Luitpoldplatzes, auf dem nach Initiative des Ortsrates ein Mehrgenerationenplatz errichtet werden soll. „Ausgehend von unserem Antrag hat die Verwaltung ein Planungsbüro beauftragt, um für den gesamten Bereich eine Umgestaltungskonzeption zu erarbeiten“, informierte Ortsvorsteher Jürgen Trautmann (CDU). „Dabei ist der Bedarf an Aufenthaltsbereichen mit Spielmöglichkeiten für Jung und Alt ebenso zu berücksichtigen wie altstadtnahe Kurzzeitparkplätze. Wegen der Lage des Bereichs in der denkmalgeschützten Altstadt und im städtebaulichen Sanierungsgebiet ist der Gesamt-Konzeptentwurf mit den zuständigen Behörden abgestimmt worden, er soll in mindestens zwei Bauabschnitten umgesetzt werden. Der erste Bauabschnitt umfasst den Platzbereich zwischen Luitpoldplatz 1 (Anwesen Leyboldt) und Luitpoldplatz 2 bis 6 auf der gegenüberliegenden Seite. Die Fläche soll umlaufend mit einem breiten Gehweg, befestigt mit den in der Altstadt verwendeten Gehwegplatten, eingefasst werden. Die Bereiche um die beiden Linden werden tiefgründig entsiegelt und mit einer wassergebundenen Decke versehen. Alle Flächen werden niveaugleich angelegt. Die Von-der-Leyen-Straße wird als Fahrspur, befestigt mit verkehrstüchtigen Platten, niveaugleich über den Platz geführt. Grünbeete schließen den ersten Bauabschnitt in Richtung Haus des Bürgers gestalterisch ab. Auf den wassergebundenen Flächen werden einzelne Bewegungsgeräte für Jung und Alt installiert, die zum Verweilen auf dem Stadtplatz einladen. Die Kostenschätzung für die Umsetzung des ersten Bauabschnittes beläuft sich auf 350000 Euro, Städtebauförderung ist in Aussicht gestellt“, teilte Jürgen Trautmann mit. Durch das jetzt größere Gesamtkonzept und dessen längere Umsetzung schlugen Anna Uhl (Grüne) und Jutta Schmitt-Lang (CDU) vor, den Ortsrat öfter einzubinden, zumal die Maßnahme auch Auswirkungen auf das Altstadtfest habe. Birgit Fromm (SPD) erinnerte an die Anlegung einer Wasserstelle für die Kinder. Einstimmig dann die Zustimmung des Ortsrates zum Gesamtkonzept, das zeitnah angegangen werden sollte.