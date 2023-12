Kommunalpolitik Wie der Völklinger Rat beriet

In der letzten Völklinger Stadtratssitzung des Jahres sollte es, am Donnerstagabend, eigentlich auch um eine Resolution gehen, durch die der Stadtrat den Völklinger SHG-Kliniken den Rücken stärken will (wir berichteten). Das Ganze wurde aber in den Januar vertagt. Hintergrund: Die ursprüngliche Ausformulierung der Resolution kam von der CDU-Fraktion, die SPD-Fraktion wollte aber noch Änderungen, mit denen wiederum die CDU nicht ganz einverstanden war. Da jedoch dem Thema so große Bedeutung beigemessen wird, dass die Fraktionen gerne zu einer einvernehmlichen, von allen unterstützten Resolution kommen würden, einigte man sich in der vorigen Hauptausschuss-Sitzung des Rates darauf, zunächst zu eine eivernehmliche Formulierung zu finden und die Resolution erst dann in den Stadtrat zu bringen.