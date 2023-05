Verkehr in Webenheim In Webenheim droht ein Verkehrs-Aufstand

Erneut war die Verkehrsbelastung des Stadtteils Thema in der Webenheimer Ortsratssitzung. Zunächst ging es um die Situation in der Straße des 13. Januar, in Webenheim im Sprachgebrauch immer noch die „Schulstraße“. Und neben den Schulbussen wird diese schmale Ortsstraße auch fast stündlich von Linienbussen durchfahren. Auch die „Schleichwege“ der Arbeitnehmer bei den Firmen im Industriegebiet führen zu hohen Belastungen. Oft entstünden problematische Verkehrssituationen durch den hochfrequenten Durchgangsverkehr und auf der Straße parkende Autos. Immobilienbesitzer Wolfgang Nicolaus wies auch zum wiederholten Male auf verkehrsgefährdende Schlaglöcher in der Straße hin. Und auch das „ewige“ Thema B 423, die Bliestalstraße als Hauptverkehrsader durch den Ort, stand erneut auf der Tagesordnung.