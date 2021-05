Kleine Präsente erhalten die Freundschaft : Ein Dankeschön an das Personal in den Kindertagesstätten

Zum „Tag der Kinderbetreuung“ bedankte sich die Verwaltungspitze im Rathaus Blieskastel beim Personal. Foto: dpa/Christian Charisius

Blieskastel Zum Tag der Kinderbetreuung am 10. Mai würdigte die Stadtverwaltung die Leistung der Fachkräfte in ihren Kita-Standorten. Gerade unter den aktuell schwierigen Voraussetzungen und Kontaktbeschränkungen würden unzählige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den unterschiedlichsten Branchen viele Strapazen meistern, um den Betrieb aufrecht zu halten, schreibt die Pressestelle im Rathaus Blieskastel.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Der Montag nach Muttertag war auch in diesem Jahr mit dem sogenannten „Tag der Kinderbetreuung“ wieder den Fachkräften in Kitas und in der Kindertagesbetreuung gewidmet. Hier werden schon früh mit wichtigen Bildungs- und Erziehungsmaßnahmen die Weichen für die Entwicklung von Kindern gestellt, zudem Voraussetzungen geschaffen für die Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Welch große Bedeutung und Relevanz betreuende und pflegende Kräfte für das gesamtgesellschaftliche Funktionieren haben, zeige sich gerade jetzt unter erschwerten Umständen. Vielen Eltern dürfte durch die Corona-Pandemie einmal mehr deutlich geworden sein, wie wichtig die pädagogischen Fachkräfte für die Kinder sind. Sie haben gerade jetzt vielfältige zusätzliche Aufgaben zu bewältigen, während sie zugleich für die gewohnte Betreuungsqualität in den Einrichtungen sorgen. „Der bundesweite Aktionstag am 10. Mai gibt uns allen die Gelegenheit, unseren Fachkräften Wertschätzung zu zeigen und für ihr unermüdliches Engagement zu danken. Von gegenseitiger Wertschätzung profitieren alle, insbesondere die Kinder“, so der Blieskasteler Bürgermeister Bernd Hertzler, der es sich an diesem Tag nicht nehmen ließ, alle städtischen Kitas zu besuchen und die Betreuerinnen vor Ort mit einem kleinen Präsent zu überraschen.