Und wieder geht Niederwürzbach leer aus : Das Biosphärenfest fällt flach

Niederwürzbach/Blieskastel Bereits im vergangenen Jahr musste Niederwürzbach auf die große Sause verzichten.

Schon im Sommer des vergangenen Jahres konnte das große Biosphärenfest, geplant im Blieskasteler Ortsteil Niederwürzbach, aus den allseits bekannten Gründen nicht stattfinden. In diesem Jahr war für den 4. Juli (Sonntag) der Nachholtermin – ebenfalls mit einer Festmeile rund um den Würzbacher Weiher – geplant. Da die Entwicklung der Infektionszahlen absehbar keine ausreichende Verbesserung der Situation erwarten lässt und in der aktuellen Corona-Verordnung des Saarlandes Feste mit mehr als 1000 Besuchern untersagt sind, haben die Stadt Blieskastel und der Biosphärenzweckverband Bliesgau, gemeinsam mit der Ortsvorsteherin von Niederwürzbach, Petra Linz, beschlossen, dass es kein „Biosphärenfest 2021“ geben wird.

„Da die Gesundheit aller – der beteiligten Akteure und der zu erwartenden Besucher – im Mittelpunkt stehen muss, ist diese erneute Absage notwendig, so sehr wir dies auch bedauern“, so der Blieskasteler Bürgermeister, Bernd Hertzler. Auch für den Biosphärenzweckverband keine leichte Entscheidung, wie der Verbandsvorsteher, Landrat Theophil Gallo, bestätigt. „Als mitverantwortlicher Veranstalter des Festes bedauern wir die Entwicklung außerordentlich. Letztlich geht es aber um den Schutz von Menschenleben und um die Funktionsfähigkeit unseres Gesundheitssystems. Wir hoffen nun sehr, dass wir im kommenden Jahr wieder entspannt und mit gutem Gefühl zu einem Biosphärenfest 2022 einladen können“. Für Petra Linz steht die Gesundheit der Ortsgemeinschaft im Vordergrund: „Wirklich schade, dass es auch in diesem Jahr nicht klappt. Aber der durch Corona verursachte zusätzliche Aufwand mit verschärften Hygienevorgaben ist von den ehrenamtlich Tätigen in unseren Vereinen einfach nicht zu leisten.“