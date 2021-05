In Blieskastel wegen Christi Himmelfahrt : Der Wochenmarkt wird vorverlegt

Blieskastel Aufgrund des Feiertags am 13. Mai wird der Wochenmarkt in Blieskastel auf Mittwoch, 12. Mai vorverlegt. Nicht alle Händler können terminbedingt diesmal da sein, daher wird sich das Angebot am 12. Mai etwas „abgespeckt“ präsentieren.

Angesagt hat sich der Familienbetrieb Nagel, der mit seinem reichhaltigen Stand für frisches Obst, Gemüse und Eier sorgen wird. Wurst- und Fleischwaren gibt es am Stand der Metzgerei Valentin Burgard.