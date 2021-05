Online Seminar am 11. Mai : Windkraft in Blieskastel: Der BUND diskutiert online

Das Thema „Windkraft in Blieskastel“ hat an Strahlkraft noch längst nichts eingebüßt. Foto: ZB/Jan Woitas

Blieskastel Zum Thema „Windkraftanlagen im Biosphärenreservat Bliesgau – Chancen und Herausforderungen“ veranstaltet der Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND), Landesverband Saar, ein Online-Seminar.

Dieses findet am Dienstag, 11. Mai, um 19 Uhr via Zoom statt. Der Plan zur Überarbeitung des Flächennutzungsplans mit Ausweisung von Flächen für Windenergieanlagen in der Stadt Blieskastel hat in den letzten Wochen und Monaten für eine breite Diskussion unter Verbänden und der Bevölkerung im Biosphärenreservat Bliesgau geführt. Dabei ging es insbesondere um die Frage, ob in einem Biosphärenreservat überhaupt der Bau von Windenergieanlagen zulässig und wünschenswert ist.