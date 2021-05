Diese löbliche Aktion in Blickweiler wird nachgeholt : Arbeitseinsatz am Bliestal-Freizeitweg in Blickweiler entfällt

Vor fünf Jahren wurde der Blickweiler Rastplatz mit Hütte, Sitzgelegenheiten und Fahrradständern übergeben. Foto: Hans Hurth Foto: Hans Hurth

Blickweiler Der für diesen Samstag, 15. Mai vorgesehene Arbeitseinsatz am Rastplatz mit der Hütte am Bliestal-Freizeitweg in Blickweiler muss kurzfristig wegen den Corona-Zahlen im Saarpfalzkreis entfallen. „ Anfang Juni soll die Aktion der freiwilligen Helfer nachgeholt werden“, teilte Ortsvorsteher Walter Boßlet mit. Der Rastplatz aus Richtung Blieskastel her kommend wurde im Jahre 2016 übergeben, es war der mit 5.000 Euro von Wirtschaftsministerin Anke Rehlinger ausgelobte erste Preis des landesweiten Wettbewerbs “Vorbildliche Rastplätze an touristischen Radwegen“, der an den Stadtteil Blickweiler ging.

Von Hans Hurth