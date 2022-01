Vandalismus in Blieskastel : Reifenstecher in der Florianstraße

Foto: dpa/Daniel Karmann

Blieskastel In der Nacht zum Samstag (29. Januar) wurden an insgesamt fünf Autos, die in der Florianstraße in Blieskastel und am Bahnhof in Lautzkirchen abgestellt waren, jeweils ein oder zwei Reifen plattgestochen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

An einem der fünf Autos wurde zudem ein Außenspiegel vorsätzlich beschädigt. An einem weiteren Pkw, der ebenfalls in der Florianstraße abgestellt war, wurde die Scheibe der Fahrertür mit einem Stein eingeworfen.