Stolpersteine in Blieskastel : Blieskastels Stolpersteine wurden geputzt

Blieskastel Dieter Geis, der Vorsitzende des Ortsverbandes der Partei Die Linke, übernahm erneut die symbolische Aktion in der Gerbergasse.

Es ist der Donnerstag, 27. Januar, dem 2005 von den Vereinten Nationen ausgerufenen Internationalen Tag des Gedenkens an die Opfer des Holocaust. In der Gerbergasse in Blieskastel werden die sogenannten Stolpersteine blank geputzt. Nachdem es das frühere Stadtratsmitglied der Linken, Antonio Reda, angeregt und auch praktiziert hat, übernimmt Dieter Geis, Vorstandsmitglied des Ortsverbandes der Partei Die Linke in der Barockstadt diese „praktische Arbeit“ jetzt zum zwölften Mal. Ausgestattet mit Putzeimer und Lappen kniet er vor in vier Steine eingelassene Plaketten, die 2009 verlegt und an Schicksale von Blieskastelern erinnern. Dies sind Blandina, Cäcilia (Fanny) und Edgar Joseph sowie Myrtil Neuberger. Sie gehörten jüdischen Familien an. Blandina, 1890 in Blieskastel geboren, verstarb im Konzentrationslager Auschwitz, Edgar, geboren 1893 in Blieskastel, wurde 1942 nach Auschwitz ins Vernichtungslager deportiert, galt als verschollen, wurde 1947 für tot erklärt. Cäcilia „Fanny“, geboren 1860, wurde im April 1943 ins Ghetto nach Theresienstadt deportiert, wo sie am 5. April 1944 starb. Ihr letzter Wohnort in Blieskastel war in der Straße des 13. Januar 12, heute Zweibrücker Straße 15. Myrtil, Jahrgang 1882, gilt als verschollen, nachdem sie am 13. Februar 1943 ins Vernichtungslager Auschwitz-Birkenau deportiert worden war.