CDU Blieskastel : Die CDU gab sich auch online kämpferisch

Die Gastgeberin Jutta Schmitt-Lang und die beiden Redner Stefan Toscani und Alexander Funk (rechts) waren aus dem professionellen „Tobias-Hans-Camp“-Studio zugeschaltet. Foto: Erich Schwarz

Blieskastel/Niederwürzbach Der Blieskasteler Neujahrsempfang fand an heimischen Bildschirmen statt. Brezeln für Kinder und kleine Präsente gab es aber analog.

Der CDU-Ortsverband Niederwürzbach reklamiert für sich, einen der traditionsreichsten Neujahrsempfänge in der Region zu haben. Auch die Blieskasteler CDU kann auf eine lange Tradition dieser Empfänge verweisen. Früher traf man sich in der Orangerie, in den letzten Jahren lud man zum „Rendez-vous mit der CDU“ im Kardinal-Wendel-Saal. Aber man kann es sich schon denken, auch in diesem Jahr ist wieder pandemiebedingt alles anders. Und so hat man sich entschlossen, einen virtuellen Neujahrsempfang zu veranstalten.

Die CDU-Ortsverbände von Blieskastel und Niederwürzbach hatten schon die prominenten Redner geordert, die Stadtverbandsvorsitzende Jutta Schmitt-Lang lud dann alle gemeinsam zum virtuellen Rendez-vous ein. Die Gäste saßen an ihren Endgeräten, die Parteigrößen, Landtagspräsident Stefan Toscani und der Fraktionsvorsitzende im Landtag, Alexander Funk, trafen sich mit der Landtagsabgeordneten Schmitt-Lang im „Tobias-Hans-Camp“, einem professionellen Studio. Insgesamt klappte die digitale Organisation hervorragend, die kleinen „Rumpler“ kennt man quasi von jeder Online-Konferenz. Knapp 100 Parteimitglieder hatten sich angemeldet und zugeschaltet und fast 20 Kinder erhielten Neujahrsbrezeln. Denn die CDU-Veranstalter hatten bei allem digitalen Schnickschnack auch für handfeste analoge Überraschungen gesorgt. So erhielt jedes angemeldete Kind eine Überraschungsbrezel, auch die erwachsenen Teilnehmer wurden kurz vor Beginn mit einer orangenen Tüte beglückt, eine kleine Neujahrsbrezel darin und ein Pioccolöchen zum Anstoßen. „Die Politgespräche gibt es online, die Brezel gibt es in echt“, schmunzelte Jutta Schmitt-Lang.

Aber dann ging es politisch auch tatsächlich zur Sache. In einigen Wochen ist Landtagswahl, und man gibt sich kämpferisch, will die Pool-Position im Land verteidigen. Jutta Schmitt-Lang ging dabei besonders auf die lokalen Themen ein. Etwa beim Thema Windkraft, gerade auch dieser Tage wieder im Mandelbachtal heiß diskutiert: „Die rot-grüne Ratsmehrheit will etwa in Blieskastel die Windkraftanlagen mit der Brechstange einführen, mit arroganter Überheblichkeit und Ignoranz gegenüber den Bürgern, die persönlich betroffen sind, und die durch die Vorgehensweise völlig überrumpelt wurden“, so die CDU-Stadtverbandsvorsitzende.

Auch sei man nun doch sehr erstaunt und verwundert, dass nach jahrelangem Stillstand und Nichtstun nun plötzlich ein Geldsegen für die Sanierung der seit Jahren gesperrten Brücken in Zeiten des Wahlkampfes möglich sei. „Dennoch freuen wir uns, dass es dabei vorangeht für unsere Stadt. Für uns gibt es keine roten oder schwarzen Euro, wir freuen uns über den Fortschritt“, so die Landtagsabgeordnete. Schmitt-Lang wies darauf hin, dass es ihr zusammen mit Innenminister Klaus Bouillion gelungen sei, hohe Zuschuss-Summen für die Sanierung der Sporthalle und den Umzug der Polizei ins Rathaus nach Blieskastel bekommen zu haben: „Aber die Vertreter der rot-grünen Mehrheit attackieren den Minister immer wieder und verknoten sich eher die Zunge, als dass ihnen ein positives Wort über die breite Unterstützung des Ministers über die Lippen kommt“.

Große Freude („ein Herzensprojekt“) indes gerade bei ihr als Bildungspolitikerin und früheren Schülerin und auch Lehrerin am Von-der-Leyen-Gymnasium, dass man den Standort nun endgültig saniere und damit beibehalte. Dadurch sei ein Neubau „auf der grünen Wiese“ nun endlich vom Tisch.

