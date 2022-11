Unfall in Herbitzheim : 14-jähriger Junge wird von Auto angefahren

(red) Bei einem Verkehrsunfall ist am Freitag, 25. November, gegen 12.50 Uhr, ein 14-jähriger Junge in der Saargemünder Straße in Herbitzheim verletzt worden. Das Kind war zuvor laut Polizei als Fahrgast eines Linienbusses an einer Bushaltestelle in Herbitzheim ausgestiegen.

Hierauf lief dieses hinter dem noch stehenden Bus unachtsam über die Fahrbahn und wurde von einem Pkw, welcher in diesem Moment die Saargemünder Straße in Richtung Blieskastel befuhr, erfasst. Durch die Kollision wurde das Kind über die Motorhaube auf die Windschutzscheibe geschleudert und erlitt mehrere Platzwunden am Kopf. Der 14-jährige wurde zur weiteren Behandlung per Rettungshubschrauber ins Krankenhaus gebracht.