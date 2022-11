Streit zwischen Bürgermeister und Beigeordneter : Erste von zwei nötigen Sitzungen: Blieskasteler Stadtrat stimmt für Abwahl von Erster Beigeordneter Lisa Becker

Lisa Becker, 1. Beigeordnete der Stadt Blieskastel Foto: dpa/Oliver Dietze

Blieskastel Nach monatelangem Streit in Blieskastel hat am Donnerstag eine Zweidrittel-Mehrheit des Stadtrats in einer von zwei notwendigen Sitzungen für die Abwahl der Ersten Beigeordneten Lisa Becker gestimmt.

In einer Sondersitzung hat am Donnerstag (24. November) der Stadtrat von Blieskastel für eine Abwahl der Ersten Beigeordneten Lisa Becker (Grüne) gestimmt.

Lesen Sie auch Blieskastel : Abwahlverfahren gegen Lisa Becker: Wie es zum Zerwürfnis mit Bürgermeister Bernd Hertzler kam

26 Stadtratsmitglieder stimmten für eine Abwahl Beckers, sieben dagegen. Die nötige Zweidrittel-Mehrheit wurde erreicht. In einer zweiten Sitzung mit einem Abstand von mindestens vier und höchstens acht Wochen muss das Ergebnis bestätigt werden.