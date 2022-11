Blieskasteler Schutzengel : Ein Auto mit Rampe für den kleinen Jonas

Jonas und seine Mama Jasmin freuen sich über den Citroen Berlingo mit Rollstuhlrampe, der den Alltag ab jetzt deutlich erleichtert und der Familie mehr Lebensqualität und Mobilität bringt. Foto: Klaus Port

Blieskastel Die Blieskasteler Schutzengel finanzierten die Anschaffung eines behindertengerechten Fahrzeuges.

Der kleine Sonnenschein Jonas aus Friedrichsthal, der immer fröhlich und zufrieden wirkt, leidet an einem seltenen Gendefekt und ist zu 100 Prozent schwerstbehindert. Der Junge wurde vermeintlich gesund geboren und entwickelte sich zunächst normal. Als mit zwei Monaten diverse Zuckungen an Armen und Beinen auftraten und Jonas fehldiagnostiziert wurde, begann eine dreimonatige Krankenhausodyssee. Jonas erlitt einen Entwicklungsstillstand und dann einen Entwicklungsrückgang. Alles Erlernte ging unter starken epileptischen Anfällen verloren, und es dauerte Monate, bis das Kind endlich mit Medikamenten weitgehend anfallsfrei gestellt werden konnte. Erst nach weiteren acht Monaten stand als endgültige Diagnose Chromosomanomalie Dync1-H1 in einer bisher einzigartigen Version fest. Der kleine Jonas hat durch seine Krankheit das selbstständige Essen komplett verlernt und muss über ein Gastrostoma ernährt werden. Der Junge ist in physiotherapeutischer und logopädischer Behandlung und besucht gerne den Kindergarten. Bei allen Alltagsaktivitäten ist er aber auf Hilfe angewiesen und bedarf ständiger Betreuung. Da der aufgeweckte Junge nicht Laufen kann, wird er im Reha-Buggy, später im Rollstuhl transportiert werden.

Seit einiger Zeit bestand für seine alleinerziehende Mama Jasmin, die sich fürsorglich um den Jungen und seine beiden Schwestern kümmert, ein Problem hinsichtlich der so wichtigen Mobilität und Teilhabe von Jonas am gesellschaftlichen Leben. Denn der in die Jahre gekommene Kleinwagen der Familie war nicht nur sehr reparaturanfällig und deshalb unwirtschaftlich, sondern vom Raumangebot her auch viel zu klein für die vierköpfige Familie, insbesondere weil Jonas an Körpergröße und Gewicht zunimmt und die Mitnahme seines Reha-Buggys im Auto unverzichtbar ist.