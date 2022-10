Barbarossa bleibt in Limbach : Bäckerei-Filiale schließt in Homburg

Update Homburg/Kaiserslautern Die Filiale der Bäckerei Barbarossa in der Saarbrücker Straße 116 in Homburg, ehemals Café Lilienthal, ist seit Sonntag geschlossen. Die Hintergründe.

Die Barbarossa-Bäckerei-Kette ist in der Saarpfalz häufig vertreten, in Homburg gibt es zwei, in Bexbach eine, in St. Ingbert zwei und in Limbach eine Filiale. Die Filialen findet man sowohl an den Eingängen von Supermärkten als Shop im Shop, als Innenstadtbäckereien mit angeschlossenem Café und an Ausfall- oder Einfahrtstraßen. Hier sind meist ausreichend Parkplätze vorhanden. Die Bäckerei legt Wert darauf, dass alle freigeschobenen (nicht in der Form gebackenen) Brote und einige der Brötchensorten, mit denen die Filialen beliefert werden, auf Stein gebacken werden.