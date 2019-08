Das hilft der Umwelt : Schicke Stofftasche statt einer schnöden Plastik-Tüte

Die kleine Ella zeigt dem Fotografen stolz die fröhlich gestaltete und umweltfreundliche Stofftasche des Biosphärenvereins. Foto: Axel Kammerer

Blieskastel Auch der Biosphärenverein Bliesgau ist wieder mit einem Stand beim Biosphärenfest am Sonntag, 25. August, in Einöd vertreten. Getreu seinem Motto „Wir sind Biosphäre zum Mitmachen“ hat sich der Vorstand eine Tauschaktion einfallen lassen, um das Interesse an der Arbeit des Vereins mit Sitz in Blieskastel und an einer Mitgliedschaft zu wecken.

