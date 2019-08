Warnung in Blieskastel : Keime im Trinkwasser – Noch immer keine Entwarnung

Blieskastel Bürger in Blieskastel, inklusive Lautzkirchen und Alschbach, Webenheim, Mimbach und Bierbach, müssen immer noch das Trinkwasser abkochen, das aus der Leitung kommt.

Es geht um die Verunreinigung des Lebensmittels Nummer eins durch Colibakterien (wir berichteten). Wie Bernhard Wendel, der Geschäftsführer der Stadtwerke Bliestal, auf SZ-Anfrage am Donnerstagvormittag mitteilte, seien ausgiebig Proben genommen worden, das Ergebnis dessen gelte es nun abzuwarten. Frühestens am Samstag dieser Woche (24. August) könne man den Kunden mitteilen, ob das Wasser wieder in Ordnung ist – in enger Abstimmung mit dem Gesundheitsamt.