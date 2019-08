Hier werden noch Unterstützer gesucht : Wenn die Altersarmut mit Härte zuschlägt

Blieskastel Die Blieskasteler „Stiftung Lebenswerte“ will bei diesem Thema nicht untätig bleiben und sucht Mitstreiter mit Herz.

Sie haben das vielleicht auch schon erlebt: Es hat Ihnen jemand geholfen, einfach so, weil Sie gerade Hilfe nötig hatten. Dann erinnern Sie sich auch bestimmt daran, wie stark es einen mit diesem Menschen verbunden hat. Und wie dankbar Sie für dessen Unterstützung waren. Die „Stiftung Lebenswerte“ mit Sitz in Blieskastel trägt mit Ihrem sozialen Engagement schon länger zu solch einem sozialen und verständnisvolleren Miteinander bei.

Das Spektrum ist breit gefächert: So ist Hilfe für junge und alte Menschen möglich; aber auch in Not geratene und behinderte Menschen finden ein offenes Ohr bei der Stiftung, um ihr Leben wieder lebenswerter zu machen. Aktuell setzten sich die Lebenswerte-Botschafter mit dem Thema „Armut im Alter“ auseinander. Da die Altersarmut auch in unserem reichen Land rapide ansteigt, sorgen sich immer mehr Menschen um ihre Lebensqualität im Alter. Dies gilt für die wirtschaftliche und existenzielle Seite des Lebens. Die Frage „Wie kann ich auch im Alter meine Lebenshaltungskosten selbst bestreiten?“ beschäftigt viele. Aber auch: „Wie komme ich mit den zunehmenden Veränderungen in der (digitalen) Welt klar?“