Stiftung unterstützt soziale Projekte

3000 Euro erhielten das Klinikum Saarbrücken für die Besuche der „Klinikclowns“ in der Kinderklinik, die Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG), Bezirk Saarbrücken, die ein neues Einsatzfahrzeug benötigt, und die Landesarbeitsgemeinschaft Pro Ehrenamt. Sie stellte ihr Projekt „Macht Musik“ bei der Spendenübergabe live vor: Vier syrische und zwei deutsche Musiker spielen in dem Ensemble „Al-Rabieh“ und begeisterten mit arabischer Folkmusik.

Eine Spende von 3000 Euro ging auch an die Miteinander Leben Lernen gGmbH, die mit dem Projekt „Nicht ohne uns!“ das häufig tabuisierte Thema „Sexualität und Behinderung“ in den Mittelpunkt von Gesprächen und Diskussionen stellen möchte. Je 2500 Euro gingen an die Lebenshilfe gemeinnützige Betreuungs-GmbH Dudweiler und die Stiftung Rückhalt. Ziel des Projektes „Bewegung – Ein Tor zum Lernen“ der Lebenshilfe Dudweiler ist es, eine drohende oder bereits eingetretene Behinderung so früh wie möglich zu erkennen und sie mithilfe von Förder- und Behandlungsmaßnahmen auszugleichen beziehungsweise zu mildern. Die Stiftung Rückhalt hilft mit ihrem Projekt „CarSharing Saar“ Menschen mit schwerer körperlicher Beeinträchtigung oder Mehrfachbehinderung, die sich kein rollstuhlgerechtes Fahrzeug leisten können. Ihnen bietet „CarSharing Saar“ die Möglichkeit, ein geeignetes Fahrzeug für eine bestimmte Zeit kostenfrei zu nutzen. Weitere Spenden gingen unter anderem an den Verein 2. Chance Saarland, das Diakonische Werk an der Saar gGmbH und den Förderverein der Schule am Ludwigsberg.