später lesen Achtung Autofahrer! Stadt kündigt Tempokontrollen an Teilen

Twittern







Die Stadt Püttlingen kündigt für die Woche vom 27. bis 31. August mobile Geschwindigkeitsmessungen in Püttlingen und in Köllerbach an. Weitere Kontrollen zu anderen Terminen behalte sich die Stadt vor, heißt es weiter in der Mitteilung aus dem Rathaus.