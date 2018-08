Als Au Pair ins Ausland: Infos für Jugendliche

Au-Pairs leben in Gastfamilien und übernehmen dort Aufgaben, die unmittelbar mit den Gastkindern zu tun haben. In dieser Veranstaltung informiert die Agentur über Kosten und Gebühren, Anmelde- und Bewerbungsfristen, verschiedene Möglichkeiten in den einzelnen Ländern und über persönliche Anforderungen an die Jugendlichen. Die Veranstaltung am Donnerstag, 6. September, im Berufsinformationszentrum in Saarbrücken, Hafenstr. 18, beginnt um 16 Uhr und dauert rund drei Stunden. Die Teilnahme ist kostenfrei. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Das teilt die Agentur mit.