Neue Baustelle in der Stadt Blieskastel : Bauarbeiten am Verkehrskreisel

Bauarbeiten am Verkehrskreisel

Neue Baustelle in der Stadt Blieskastel

Webenheim Der Landesbetrieb für Straßenbau (LfS) wird am Freitag, 9. Oktober, um 8 Uhr den 1. Bauabschnitt der Arbeiten zur Erneuerung der Fahrbahn im Webenheimer Kreisverkehr beginnen. Die Arbeiten sollen am Montag, 12. Oktober, 15 Uhr, abgeschlossen sein.

An den beiden darauf folgenden Wochenenden (16.-19./23.-26. Oktober) werden hier weitere Abschnitte saniert. Der Verkehr wird per Ampel geregelt und an den jeweiligen Baufeldern vorbei geführt.