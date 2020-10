Lesung in Blieskastel : Magische Kräfte durch funkenrote Haare

Die Autorin Valija Zinck aus Berlin las am Montagmorgen in der Aula des Von-der-Leyen-Gymnasiums in Blieskastel aus ihrem Buch „Penelop und die zauberblaue Nacht.“ Foto: Hans Hurth

Blieskastel Die Kinder- und Jugendbuchautorin Valija Zinck aus Berlin war zum nachgeholten „Welttag des Buches“ zu Gast am Von-der-Leyen-Gymnasium in Blieskastel.

Nicht am 23. April und nicht so groß wie in den Jahren zuvor, sondern im Oktober und in kleinerem Rahmen musste diesmal Corona-bedingt der Welttag des Buches begangen werden. Auf Initiative von Brigitte Gode von der Gollenstein-Buchhandlung Blieskastel erhalten dabei Schüler der 4. und 5. Klassen die neueste Ausgabe der Reihe „Ich schenke Dir eine Geschichte“, eine Maßnahme zur Leseförderung, zu der sich sonst bei dem Gollenstein-Team 400 Jugendliche anmelden. „Der April-Termin lässt sich zwar nicht verschieben, doch heute wird der Welttag des Buches für das Von-der-Leyen-Gymnasium Blieskastel nachgeholt“, betonte Gode am Montagmorgen bei der Begrüßung.

Aus Berlin war dazu die Kinder- und Jugendbuchautorin Valija Zinck gekommen. Sie las in der Aula des Gymnasiums für die drei Sechser- Klassen mit ihren Lehrerinnen Eva Weirich, Christine Bauer und Sabine Grittner aus ihrem neuen Roman „Penelop und die zauberblaue Nacht“. Valija Zinck begeisterte die Jugendlichen mit ihrer lebhaften Vortragsweise. Die fantasievolle Schriftstellerin entführte in ein Zaubercamp, in dem die junge Titelheldin Penelop erste Abenteuer mit ihren magischen Kräften besteht. „Über diese Kräfte, die sie von ihrem Vater erbte, verfügt Penelop, seitdem ihre Haare über Nacht funkenrot geworden sind. Penelop kann Gedanken lesen, mit der Straße sprechen und sogar fliegen“, erzählte Valija Zinck. Nachdem das Mädchen in ihrem ersten Abenteuer ihren Vater aus den Händen von Magiern befreien musste, war sie zwar vorsichtiger geworden, trotzdem wollte Penelop in den Ferien unbedingt in ein Zaubercamp. Gebannt hörten die Schüler zu. Die 44-jährige Autorin fesselte mit ihrer blühenden Fantasie, ihren originellen Einfällen und einer schönen Sprache als Geschichtenerzählerin. Dazwischen lockerte sie mit Tönen einer Kalinka auf und gegen Sitzbeschwerden gab es eine Dreh- und Trampel-Runde.

Welttag des Buches Seit 1995 feiern Verlage, Buchhandlungen und Schulen am 23. April den Welttag des Buches der Unesco. Vom katalanischen Brauch inspiriert, werden zum Namenstag des Volkshelden St. Georg Bücher verschenkt. Von Brigitte Gode gab es diesmal den Band „Abenteuer in der Megaworld.“