Aus der Kommunalpolitik in Blieskastel : Der Ortsrat zeigt sich spendabel

Niederwürzbach Der Ortsrat von Niederwürzbach und Seelbach hat in seiner letzten Sitzung einstimmig beschlossen, allen ortsansässigen Vereinen, dem DRK, der Freiwilligen Feuerwehr sowie dem DPSG Stamm Niederwürzbach, die in 2019 Veranstaltungen mit öffentlichkeitswirksamer Beteiligung durchgeführt hatten, aufgrund der Situation von Corona und des damit einhergehenden Ausfalls der Veranstaltungen in diesem Jahr einen Betrag in Höhe von je 300 Euro aus dem allgemeinen Ortsratsbudget zukommen zu lassen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von SZ