Jubiläum ohne Feier : Altstadter Naturschutzbund ist 40 Jahre alt

Altstadt Im Mai 1980 wurde der rührige Verein gegründet. Die Corona-Pandemie erlaubte aber keine Jubiläumsveranstaltung. Die Arbeiten des Nabu laufen indes unvermittelt weiter.

Von Anfang an galt dem Flächenerwerb besonderes Augenmerk: Auf eigenen Grundstücken unterschiedlichste Maßnahmen umzusetzen, gilt nach wie vor als beste Methode, Naturschutz nachhaltig zu betreiben. Inzwischen nennt der Verein rund acht Hektar Grund und Boden sein Eigen. Im Jubiläumsjahr kamen noch einmal fast 6000 Quadratmeter hinzu – dank eines Fördertopfs, den Vorstandsmitglied Dieter Geib aufgetan hatte. Aus dem Blühflächenprogramm des Nabu-Bundesverbandes wurde dieses 10 000-Euro-Projekt, das in Zusammenarbeit mit dem örtlichen Landwirt Dieter Körner realisiert wurde, bezuschusst. In unmittelbarer Nachbarschaft zum ehemaligen Naturschutzgebiet „Höllengraben‟ gelegen, summte und brummte es im letzten Sommer, was das Zeug hielt. Zusätzliche Blühflächen sollen in diesem Jahr hinzu kommen.